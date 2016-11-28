Вот это сервис: в Копенгагене работает служба скорой сексуальной помощи

Машины так называемой «скорой сексуальной помощи», что вышли 28 ноября на улицы столицы Дании, призваны оказывать всяческое содействие не клиентам, а прежде всего работницам «древнейшей профессии».

Это не «девушки по вызову», которые прибывают в качестве скорой помощи к тем, кто сексулаьно озабочен, это сервис, направленный главным образом на защиту жриц любви, передает svpressa.ru.

Машины призваны защищать дам от опасности, которых так много на улицах Копенгагена, особенно если ты торгуешь телом за деньги. По статистике 43 процента работниц «древнейшей профессии» в текущем году подверглись насилию. Власти Дании сочли необходимым защитить дам рискованной профессии и запустили своеобразное «такси» для них. Девушки могут при желании оказывать услуги и прямо в своих sexelance (по аналогии с ambulance - скорая помощь), - в тогда это, безусловно, скорая сексуальная помощь.