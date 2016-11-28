У россиянок наибольшее количество шансов руководить

У гражданок России почти в полтора раза больше вероятности стать начальницами в разных сферах деятельности, чем у мужчин, считают авторы исследования в рамках проекта «Траектории в образовании и в профессии».

В исследовании принимали участие также сотрудники российского института образования НИУ ВШЭ. Учёные выяснили интересный феномен: если в Эстонии и Германии шансы женщин возглавить предприятия и организации ниже чем у мужчин на 40, а в Швейцарии на 20 процентов, то в России у женщин значительное преимущество. Среди них количество имеющих успехи в образовании значительно больше, чем среди «сильного пола», однако многие либо не хотят, либо не могут актуализировать свои преимущества на профессиональном поприще. Среди препятствий в карьере называют гендерные предрассудки и слабую государственную поддержку материнства.

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