Дмитрий Песков: Путин не сможет лично проститься с Фиделем Кастро

Еще утром сообщалось о том, что неизвестно, поедет ли российский президент на похороны Фиделя Кастро. По последним данным, Владимир Путин не сможет присутствовать на церемонии прощания с бывшим кубинским лидером.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, на данный момент российский лидер сильно загружен. В декабре должны состояться сразу два масштабных события. Президент выступит с посланием к Федеральному собранию, которое состоится уже в начале следующего месяца. Также во второй половине месяца пройдет большая пресс-конференция по итогам года.

Дмитрий Песков уточнил, что нашу страну на похоронах бывшего кубинского лидера будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.