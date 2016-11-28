Имя Фиделя Кастро может быть увековечено в названии города на Кубани

Члены краснодарской краевой общественной организации под названием "Общество кубано-кубинской дружбы" просят увековечить имя лидера революции на Кубе Фиделя Кастро в названии города Крымск.

Соответствующее обращение уже направлено губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву. Кубанцы отметили, что все прогрессивное человечество скорбит о смерти великого Фиделя Кастро - кончина политика стала гигантским ударом для всех простых людей, последователей идей социализма и борцов с империализмом.

Активисты просят присвоить героическому городу Крымск Краснодарского края дополнительное название "Фидель" в память о друге России. Кроме того, предлагается увековечить имя команданте в названии одной из новых улиц Сочи или Краснодара.