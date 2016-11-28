О чем знает «Яндекс», но не хотят знать в администрации города Краснодара?

При попытке разобраться в скандальной ситуации с видеороликами, количество просмотров на которых зашкаливают и перемахивают планку в 50 000, размещенные в сети интернет, набирающие значительные обороты в последнее время, а так же ознакомиться с коллективным обращением в органы Прокуратуры Краснодарского края опубликованным в статье на информационно-аналитическом портале «ИНТЕР-ИНФОРМ» по факту противоправных действий со стороны чиновника Зименко, мы обратились к одной известной поисковой системе в сети интернет, при первой попытке ввода запроса, поисковая системы тут же предложила на выбор свои дополнительные варианты поиска, что не могло бы не вызвать удивления у простого человека, который вводит фамилию чиновника отвечающего за расходования бюджетных средств в поисковую систему, при этом непроизвольно возникает вопрос, неужели это действующий чиновник?









«Яндекс» вставляет палки в дела чиновников Краснодара

Коротко о том, что такое «Покраска» цементно-песчанным раствором от Зименко», нам раскажет снимок фасада многоквартирного дома расположенного по ул. Октябрьская 91, сделанный во время проведения ремонта фасада, при помощи сервиса Яндекс Панорамы. Вышеуказанныя «Покраска» это так называемая разработка нечистого наруку чиновника из администрации Краснодара - Евгения Зименко совместно с подрядной организацией ООО «ПСК-Юг», при поддержки ООО «Гук-Краснодар», реализованная в 2014 году в Краснодаре при проведении капитальных ремонтов фасадов многоквартирных жилых домов. Данная методика позволяет многократно увеличить нелегальную прибыль подрядной организации без дополнительных вложений, а так же избежать дополнительных затрат на размещение строительных помостов (лесов), которые так же были оплачены на данном фасаде с казны Краснодара, путем привлечения промышленных альпенистов, что существенно сокращает расходы на ремонт фасада. Данная технология так же работает путем уменьшения заявленного документально штукатурного слоя с 17 милиметров (по смете: улучшенная штукатурка стен), до 6-10 милиметров, а то и более мизирного, то есть по документам подрядчику оплачивается за 17 милиметровый штукатурный слой, а по факту толщина штукатурного слоя составляет 6-10 мм. и менее, но об этом чуть позже. Возвращаясь к снимку мы видим как рабочий поставив на коленки ведро в подвешенном состоянии наносит на розовую огрунтованную поверхность фасада многоквартирного дома серый раствор, это и есть оштукатуривание стен, толщиной слоя 17 мм., со строительных лесов? Вот она знаменитая в узком кругу «Покраска цементно-песчанным раствором от Зименко»?, которую в последствии принимает самолично Зименко, поставив свою подпись в акте выполненых работ.









Это только ООО «ПСК-Юг», а как же другие подрядные организации?

В обращении, опубликованном в статье на информационно-аналитическом портале «ИНТЕР-ИНФОРМ» так же говориться, что некий Виктор, который посредством взаимодействия с Зименко, продвигает противозаконные интересы подрядных организаций ООО «ПСК-Юг», ООО «Вертикаль» и ООО «Техстрой». Чтоб прояснить ситуацию и немного узнать кто такой Виктор, и в каких отношениях он находится с Зименко, было принято достаточно простое решение, воспользоваться всемирной паутиной. Далее в одной из социальных сетей в свободном доступе мы наткнулись на одну интересную фотографию, на которой возле бутилированного алкоголя вне рабочей обстановке собрались; первый слева это Евгений Зименко, тот самый чиновник из администрации Краснодара, рядом с ним сидит Виктор о котором и идет речь, так же за столом справа расположились два неизвестных нам молодых человека. Тут же возникает вполне логичный вопрос, что именно делает муниципальный служащий Зименко, который в 2014 году принимал выполненные работы по капитальному ремонту фасадов, и исполнитель тех самых работ Виктор в одной компании?









Итак, идем далее, видим еще одно фото из социальных сетей на котором слева Евгений Зименко с супругой, которая по нашей информации является действующим сотрудником прокуратуры Краснодарского края, куда и поступило коллективное обращение о противоправных действиях со стороны Зименко, данный факт кстати говоря вполне может повлиять на объективность рассмотрения указанного обращения. Крайний справа на фото уже известный нам подрядчик Виктор, немного посмотрев фотографии, расположенные в социальных сетях имеющие свободный доступ мы понимаем, что чиновник не то чтобы имеет внерабочие взаимоотношения с подрядчиком, а возможно и испытывает к нему глубокую привязанность, что вполне могло повлиять не беспристрастное решение муниципального служащего, например, в приёмке работ, дрогнет рука муниципала и подмахнет чуть-чуть лишнего объёма для поддержания тёплых отношений.









Не влияет ли эта дружба на работу?

Изучив массу всевозможных общедоступных материалов, принято решение на все взглянуть своими глазами. Итак, нам известно, что Евгений Зименко работал в МКУ «Горжилхоз» в должности руководителя с 2013 года, то есть он в 2014 году уже имел полномочия подписывал акты о выполненных работах и принимать финансовые решения. При изучении материалов на официальном интернет портале администрации города Краснодара, было установлено, что в 2014 году МКУ «Горжилхоз» были распределены субсидии на проведение капитального ремонта. Там же на официальном портале администрации Краснодара мы нашли какие-именно дома, подлежали долгожданному капитальному ремонту в 2014 году. На сайте администрации есть результаты проведенных ранее конкурсов по выбору подрядных организации, ознакомившись с их результатами мы увидели знакомую компанию ООО «ПСК-Юг» в числе победителей, читая состав конкурсной комиссии которая принимала решение о выборе подрядной организации видим фамилию Зименко.









Не долго думав, вооружившись сметной документацией прям с сайта администрации по дому который как показали результаты конкурсы на данный момент времени уже должна была отремонтировать организация ООО «ПСК-Юг», кстати в состав конкурсной комиссии входил не только Зименко, а еще подчинённые ему сотрудники, что невольно напоминает об их обращении в органы Прокуратуры. С сопровождением квалифицированного специалиста в строительной отрасли отправляемся на осмотр многоквартирного дома, который исходя из документов подлежал капитальному ремонту подрядной организацией ООО «ПСК-Юг», данный дом расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь, 1 А.









По прибытию сразу бросается в глаза отремонтированный фасад многоквартирного дома, итак переходим сразу к делу. При детальном рассмотрении видим фрагмент фундамента с отсутствием штукатурного слоя, это как раз подходящее место для того чтоб провести первый замер толщены того самого штукатурного слоя на срезе и понять общую картину, первый результат равен 5-ти миллиметрам, согласно документам, заказчик хотел на этом доме увидеть улучшенную штукатурку, как поясняет строительный специалист толщина штукатурного слоя, предусмотренная в сметных расчетах по данному дому равна 17 миллиметрам, идем далее. Так же производим наглядный замер на образовавшемся сколе, речи о 17 миллиметрах нет, со штукатуркой все понятно, поднимаемся на крышу. Поднявшись первое что бросается в глаза это противопожарная обработка стропильных конструкций, так же оплаченная с бюджета. От общего вида так называемого капитального ремонта поднимаются волосы, а если не дай бог пожар? Кто за это будет отвечать? На бумаге все написано красиво, ГОСТЫ, разнообразные требования и т.д., как выяснилось позже этот дом находится в шаговой доступности от того самого МКУ «Горжилхоз», который в свою очередь распределяя огромные субсидии, и как никто иной, должен контролировать их использование. Картина дикая, интересно, а как жильцы данного дома проживают в нём и не подозревая что у них над головой? Вот такой вот капитальный ремонт получили, жильцы дома, расположенного по ул. Привокзальная площадь, 1 А, при этом заплатив за него сумму более 9 000 000 рублей. Этот дом был отремонтирован в 2014 году, бездействие контролирующих органов и местных властей в данном случае налицо.

















Ситуация с множественными нарушениями в деятельности МКУ «Горжилхоз» так и продолжается. Мер реагирования до сих пор не принято со стороны надзорных органов. Редакция будет и в дальнейшем следит за развитием событий.

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