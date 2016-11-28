В Саратовской области осудили супругов, которые довели сына до самоубийства

В Саратовской области супругов, которые вынудили восьмилетнего ребенка спрыгнуть с десятого этажа, приговорили к тюремному сроку.

Как установило следствие, мать забрала к себе сына после того, как вышла замуж. До этого ребенок рос у бабушки. С тех пор жизнь мальчика превратилась в ад. Супруги требовали от ребенка, чтобы он спрыгнул с балкона квартиры на десятом этаже. Однако мальчик хотел жить и не подчинялся требованиям родных.

За неповиновение его наказывали истязаниями и оскорблениями. В итоге ребенок не выдержал таких издевательств. Когда в очередной раз родители предложили ему прекратить свою несчастную жизнь, выпрыгнув с балкона, ребенок это сделал, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Теперь за совершенное преступление мужчина проведет за решеткой двадцать четыре года, а женщина – восемнадцать лет.