Улюкаева решили оставить под домашним арестом

В понедельник, 28 ноября, Мосгорсуд принял решение оставить бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева под домашним арестом, признав данную меру абсолютно законной.

Согласно последней информации, судья также отклонил ходатайства защиты, которая просила позволить Улюкаеву два раза в день выходить на свежий воздух для прогулок и общаться с журналистами, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее следователь высказался против того, чтобы врачи посещали Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки в размере 2 млн долларов. Причем до этого адвокат Тимофей Гриднев сообщил, что экс-глава МЭР нуждается в госпитализации.