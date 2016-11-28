Кадыров в красках описал, что лично он сделал бы с Pussy Riot

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в республике сделали бы в случае выступления панк-группы Pussy Riot в одной из мечетей.

Участниц коллектива, по словам Кадырова, моментально бы "разорвали на куски". Глава Чечни отметил, что Pussy Riot не посмели бы "сунуться в мечеть" со своими танцами и пошлыми песнями. Как сообщает ТАСС, Рамзан Кадыров добавил, что теперь панк-группу некому больше финансировать и подкармливать грантами, поэтому она и пропала из вида.

Чеченский лидер, однако, не стал уточнять, кто именно, по его мнению, мог финансировать деятельность Pussy Riot, однако полагает, что ранее они получали деньги за свои выступления.