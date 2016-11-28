В Ялте сломалась лестница к главному символу Крыма

В Ялте сломалась лестница, ведущая к главному символу Крыма - дворцу-замку "Ласточкино гнездо".

В пресс-службе администрации города отметили, что в скором времени данная тропа будет отремонтирована, однако сперва следует провести техническую экспертизу. В ходе этих действий специалисты выяснят, необходимо ли полностью реконструировать мост или достаточно текущего ремонта, передают "Аргументы Недели - Крым".

Пока не решено, откуда будут поступать деньги на ремонт - вероятно, их выделят меценаты или же реконструкцию проведут за счет городского бюджета.