Путин уволил избравшихся в РАН чиновников

Чиновники, избравшиеся в Российскую академию наук, уволены президентом РФ. Соответствующий документ появился сегодня на сайте Кремля.

Среди уволенных – сотрудники ФСБ, Министерства обороны, МВД и управделами президента. Согласно официальной информации, все они ушли со своих должностей по собственному желанию.

На прошлой неделе «АН-онлайн» писали о том, что президент России Владимир Путин раскритиковал госслужащих, принявших участие в выборах в РАН. Путин подверг сомнению то, что чиновники могут полноценно заниматься наукой без ущерба для своей основной деятельности. Президент заявил тогда, что руководители, совмещающие высокие посты с работой в академии, будут уволены с госслужбы.

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