После того как метрополитен обозначил стоимость жетонов с нового года, увеличив оплату за монетку до 45 рублей, организация то и дело пытается придумать выгодные бонусы для горожан.

Все-таки бесстыжие наши руководители. Кто-то претендует управлять огромной страной и не может остановить разгул казнокрадства в крупнейшем и славнейшем городе и затыкает разваливающийся бюджет 2017 года за счет налогоплательщиков. Обложили уже со всех сторон: ЖКХ с налогом на капремонт, галопирующая инфляция, всё охватывающий взлет цен. Так и этого оказалось мало: не хватило десяточки от подземки.

Петербургский метрополитен в последнее время пестрит информационными сообщениями: пресс-служба Комитета по транспорту рассказала о том, что с нового года в Петербурге появятся проездные карточки, действующие сутки и 90 минут.

Безлимитные полтора часа обойдутся покупателям в сумму около 70 рублей, а сутки – 180 рублей. Проездные пытались сохранить без резких изменений в цене: якобы единые карточки на месяц в цене взлетят не шибко.

Напомним, что наравне с общественным транспортом в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, подорожает проезд и в маршрутках.

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