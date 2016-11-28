Активиста Дадина назвали талантливым имитатором

Оппозиционного активиста Ильдара Дадина, осужденного за нарушение правил проведения митингов, назвали "очень талантливым имитатором".

В настоящий момент мужчина отбывает наказание в карельской колонии номер 7. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко выразил благодарности СМИ и правозащитникам, которые подтвердили его слова о том, что Дадин обладает изумительным артистизмом и потрясающим воображением, передает РИА "Новости".

Максименко добавил, что в рядах правозащитников были и те, кто намеренно пытался своими действиями дестабилизировать обстановку.