Пикантное видео сняли в Иркутске. Полицейские патрулировали улицы, когда вдруг увидели на одной из автобусных остановок «пляшущего» на морозе абсолютно голого мужчину.

Стражи порядка усадили бедолагу в машину и выслушали его душещипательный рассказ. Как оказалось, у него было свидание с девушкой в общежитии неподалеку. Однако в самый разгар любовных утех кто-то стал стучать в дверь. По словам мужчины, он даже не успел опомниться, как его выставили вон из комнаты. Без одежды и обуви.

Горе-любовнику ничего не оставалось делать, как бежать по улице абсолютно голым в 15-градусный мороз. К счастью, полицейские быстро пришли на помощь, и мужчина не получил серьезного обморожения, сообщает tvzvezda.ru. Однако он все-таки попросил доставить его в больницу, так как пожаловался, что у него сильно замерзли ноги.