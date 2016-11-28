Кадыров открестился от фразы про убийства русских солдат

Рамзан Кадыров назвал наглой ложью приписываемое ему высказывание о причастности к убийствам российских военнослужащих.

В интервью ТАСС глава Чечни заявил, что данную фразу он никогда не произносил – ни в шутку, ни серьезно. По словам Кадырова, скандальное высказывание специально кем-то распространяется в интернете. При этом люди, которые тиражируют фальшивку, прекрасно отдают себе отчет в своих действиях.

Рамзан Кадыров в Первую чеченскую войну участвовал в боевых действиях против российских силовиков. Нынешнему главе республики приписывается фраза, якобы произнесенная в 2006 году, о том, что первого русского он убил в 16 лет.

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