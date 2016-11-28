Автомобилистам, закрывающим номера на машинах, придется несладко

В Москве начнут серьезно бороться с нарушителями, которые закрывают номера на своих автомобилях или вовсе их снимают, чтобы избежать штрафов.

Об этом сегодня заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который отметил, что любая машина, припаркованная с нарушением правил, будет эвакуирована. Кроме того, сотрудники администратора московского парковочного пространства и Центра организации дорожного движения будут немедленно выписывать штраф в случае, если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, передает РИА "Новости".

Данное решение было принято в преддверии новогодних праздников для антитеррористической безопасности в Москве.