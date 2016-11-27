В Таджикистане началась тотальная дактилоскопия граждан

МВД Таджикистана предупреждает, что причин для волнения нет: мероприятие плановое, хоть и непривычное и необычное. В стране началось массовое взятие отпечатков пальцев у населения для исполнения нового закона.

В Таджикистане реализуется закон о дактилоскопической регистрации граждан, передает ТАСС.

По квартирам ходят специалисты, которые при помощи особого мобильного устройства снимают у жильцов отпечатки пальцев. По закону, эту процедуру должен пройти каждый гражданин страны, если ему больше 16 лет.

Сообщается, что базу отпечатков станут хранить а полиции, что поможет в скорейшем раскрытии преступлений и в следственных мероприятиях.