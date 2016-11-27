Детский омбудсмен после похорон псковских подростков отправилась в ночной клуб

18 ноября, на следующий день после похорон псковских «Бони и Клайда», областной уполномоченный по правам детей Наталья Соколова была замечена журналистами в ночном клубе Пскова.

На снятых кадрах видно, как чиновница отдыхает от служебных проблем. На вопрос журналистов «Лайфа», уместно ли ее веселье после гибели 15-летних подростков, она отвечает, что не видит в этом ничего предосудительного. «Я уполномоченный, и что теперь? У нас что, траур по стране был объявлен?» - недоумевает Соколова. Формально, она, конечно, права, но ведь существует еще и личная ответственность, и тактичное отношение к памяти несчастных подростков, из-за непонимания взрослых покончивших жизнь самоубийством.

Трагедия в поселке Красные Струги разыгралась 14 ноября: в этот день девятиклассники Денис и Катя забаррикадировались в одном из жилых домов. После того, как юноша ранил мать своей возлюбленной, на место ЧП прибыли полицейские. Но они тоже попали под выстрелы. Когда силовики проникли в дом, подростки были уже мертвы. Странно, что в ситуацию не вмешались ни педагоги, не психологи, и не уберегли подростков от суицида.



