Роспотребнадзор не пропустил в Россию миллионы килограммов продуктов

Санитарно-карантинный контроль Роспотребнадзора не пропустил в страну более 10,7 миллионов килограммов подозрительных продуктов. Отчёт о проверках с начала текущего года выложен на сайте организации.

Среди причин названы несоответствующие стандартам условия перевозки, отсутствие сопроводительных документов о продовольственных товарах, подтверждающих их безопасность, происхождение и качество. Всего на 242 таможенных пунктах проверено более 1100 партий продуктов, вызвавших подозрения и нарекания, которые пытались провезти на территории Приморского края, Санкт-Петербурга, Калининградской, Псковской, Белгородской и других областей.

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