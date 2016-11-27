Скончался глава научного совета Росатома

В воскресенье, 27 ноября, на 87-м году жизни скончался академик, председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом" Николай Лаверов.

Печальную новость о кончине выдающего геолога сообщили сегодня в Российской академии наук. Отметим, что Лаверов внес гигантский вклад в исследование топливных ресурсов для ядерной и углеводородной энергетики, провел пионерские исследования по геологии российской Арктики, геоэкологии, а также изучению Земли из космоса, передает РИА "Новости". Академика удостоили за его долгую жизнь целого ряда наград, в частности, Большой золотой медали имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, Николай Леверов стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".