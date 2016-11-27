Жителей Санкт-Петербурга предупреждают об опасности

В воскресенье, 27 ноября, ряд метеорологов предупредил жителей Санкт-Петербурга об опасности, связанной с погодой.

На Северную столицу сегодня обрушится мокрый снег, также не исключена метель. В дневное время скорость северного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. Как уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу из-за метели может возникнуть налипание мокрого снега, а также возникновение гололедицы. Холода ждать не приходится - температура не опустится ниже -1 градуса по Цельсию.

Водителям рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров на дорогах.