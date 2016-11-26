Роскомнадзор: письма Деду Морозу могут быть небезопасны

В преддверии Нового года все большую популярность приобретают сервисы, специализирующиеся на “письмах Деду Морозу”. Однако Роскомнадзор предупреждает, что эти ресурсы могут быть не так безобидны, как может показаться.

В частности, опасность могут представлять сайты, на которых требуется вводить личные данные для того, чтобы оставить пожелание. На сегодняшний день Роскомнадзор выявил и заблокировал уже 76 таких ресурсов, занимавшихся распространением персональных данных детей. Представители ведомства предупреждают, что к сайтам, предлагающим отправить письмо Деду Морозу, нужно подходить с осторожностью и ни в коем случае не указывать полные фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и номер школы - достаточно ввести имя и возраст.

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