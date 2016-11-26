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На Кубе объявлен траур по Фиделю Кастро

26 ноября 2016, 13:39 [ «АН-онлайн» ]

На Кубе объявлен траур по Фиделю Кастро
pixabay.com

Власти Острова Свободы объявили девятидневный национальный траур по поводу смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, передает ТАСС. Фидель Кастро умер 25 ноября после тяжелой болезни на 91 году жизни.

Сроки прощания с Фиделем Кастро будут объявлены позднее. Вся Куба скорбит по своему кумиру, который пять десятилетий руководил страной. Ранее свои соболезнования кубинскому народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

Есть сведения, что Кастро будет кремирован 26 ноября. Сообщается также, что похороны лидера Кубинской революции пройдут 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

«АН-онлайн» писали о торжествах в день смерти бывшего кубинского лидера – их устроили в США иммигранты с Кубы.

Надо сказать, что умер Кастро 25 ноября (по кубинскому времни) и именно 25 ноября 1956 года он во главе небольшого отряда высадился на Кубе и начал движение сопротивления проамериканскому правительству тогдашней Кубы.

 

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