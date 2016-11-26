Массовые гуляния с танцами и песнями – так выглядит 26 ноября Маленькая Гавана, район в американском Майями, где живут иммигранты с Острова Свободы. Песни и танцы – не погребальный обычай, а выражение радости.

Смерть Фиделя Кастро здесь ждали давно (лидер кубинской революции скончался на 91 году жизни), поэтому торжеству местных жителей нет предела, передает РИА Новости.

В штате Флорида (США), где находится Майами, проживает более 1,2 миллионов выходцев с Кубы. В соцсетях сообщается о том, что на улицах Маленькой Гаваны царит безудержное веселье: взрываются фейерверки, гудят клаксоны, открывается шампанское, звучат веселые песни…

Одна из женщин примкнула к праздничной процесии, даже не переодев пижаму.