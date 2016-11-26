Крупные лесные пожары в окрестностях израильского города Хайфа тушат российские Бе-200. С помощью амфибий МЧС с раннего утра удалось заметно улучшить ситуацию, передают в пресс-службе российского ведомства.

Российские амфибии начали полеты с раннего утра. Пожарная обстановка в лесах под Хайфой еще остается напряженной. Базируются российские самолеты на военной авиабазе Хацор. Сообщается, что БЕ-200 на бреющем полете набирают воду (это особенность российских амфибий) из Средиземного моря и выливают ее на горящий лес. Такая работа требует предельной концентрации и точности.

Российским экипажам приказано не допустить огонь к городам Хайфа, Галил и Кармель. Один из крупных пожаров близ Хайфы российские спасатели уже потушили.