Руководители Петербурга взялись за такси

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга взялось за изменение системы работы такси и отбор водителей в том числе. Во-первых, все автомобили планируют перекрасить в разные цвета в зависимости от класса. Во-вторых, разрешение на работу собираются давать исключительно зарегистрированным в Петербурге водителям.



На первый взгляд хорошая инициатива. Но вот что интересно: как только ЗАКС берется за изменение системы работы, это всегда приводит к одним и тем же последствиям — подорожанию услуг, в нашем случае таксомотора. Когда наши законодатели видят хоть малейшую возможность взыскать налог с предпринимателя, они сделают это по максимуму и автоматически взвинтят цены на перевозки.



Вокруг главного вопроса выстроены такие баррикады из благородных идей и помыслов, что сразу и не поймешь о чем идет речь. Скажем, очень важно, что такси бизнес-класса будут окрашены в элегантно чёрный цвет, а не дорогостоящие машины в серебристый или белый. Кроме того, эксперты уверены, что и самим пассажирам будет легче найти заказанную машину среди множества других.



Изменения относительно места регистрации водителей нужны, прежде всего, по причинам безопасности. Также ЗакСобрание выдвинуло данную инициативу с целью обеспечения работы именно петербуржцам, потому что такая мера снизит конкуренцию на рынке труда.



Сейчас многочисленные жёлтые такси на улицах города зачастую относятся к московским организациям, которые получают компенсацию за работу вне родного города – этого также планируют избежать.



Очень хочется верить,что во благо города стараются законодатели.

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