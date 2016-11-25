Небо над Крымом не закроют для полетов

Полеты над территорией Крыма, которые, как предполагалось, отменят в начале декабря из-за запланированных Украиной ракетных стрельб, будут осуществляться в обычном режиме.

Как сообщил советник главы Росавиации Сергей Извольский, намерение Украины провести стрельбы вблизи Симферополя не повлияют на осуществление полетов над Крымом. Также Извольский подчеркнул, что действия Украины касаются только территории Черного моря. Кроме того, он выразил уверенность, что Киев откажется от своих планов.

Напомним, ранее Росавиация потребовала от Украины отменить стрельбы, поскольку решение об их проведении было принято в одностороннем порядке и с нарушением международных соглашений. Однако предполагалось, что полеты будут отменены.

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