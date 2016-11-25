МФТИ празднует 70-летие

В пятницу, 25 ноября, Московский физико-технический институт празднует свое семидесятилетие.

С юбилеем профессорско-преподавательский состав и студентов учебного заведения сегодня поздравил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В телеграмме, опубликованный на официальном сайте Кремля, говорится, что МФТИ является авторитетным научно-образовательным центром, в котором ведутся фундаментальные исследования в области теоретической и экспериментальной физики, химии, математики, энергетики, а также биомедицины.

Медведев добавил, что престиж института был за долгие годы сформирован такими легендарными учеными, как Королев, Келдыш, Ландау и Курчатов.