Эксперт: судебные решения по детям в пользу психбольных матерей необходимо проверить

Сигналы СМИ, общественности и депутатов Госдумы о том, что ряд московских судей в столичных судах при рассмотрении «семейных споров» выносят немотивированные решения об оставлении детей с психически больными матерями, необходимо проверить, в том числе на коррупционнность, заявил директор Научно-исследовательского центра (НИЦ) проблем коррупции кандидат юридических наук Сергей Сапронов.

«Я направил соответствующие запросы председателю Верховного суда РФ В.М. Лебедеву и председателю Мосгорсуда О.А. Егоровой с просьбами разобраться с такой практикой столичных судов по семейным спорам, когда судьи, не вникнув в обстоятельства медицинского характера, принимают решения при разводе супругов оставить ребенка с психически нездоровой матерью, подвергая тем самым опасности здоровье и жизни детей. Судя по сообщениям СМИ, проблема приобретает системный характер и получила широкий общественный резонанс», - подчеркивает эксперт. Ранее СМИ сообщали о том, что такого рода решения выносили ряд районных судов Москвы и Мосгорсуда, при этом назывались фамилии судей А. Мироновой, Н.Е. Вишняковой, О.Н. Казаковой, И.Е. Ефимовой, которые работают под началом председателя пятого судебного состава Мосгорсуда Л. А. Сергеевой.

В частности, сообщалось о вердикте, «вынесенном недавно на заседании Савеловского суда Москвы под председательством судьи Анастасии Мироновой, которая приняла явно немотивированное решение оставить детей с матерью, проигнорировав заключение института им. Сербского, диагностировавшего её психическое расстройство».

«Логика со здравым смыслом подсказывали, что оставлять детей с психически нездоровой матерью, которая, к тому же, не желает лечиться, попросту незаконно, так как противоречит интересам ребенка. Однако судья Миронова не стала принимать во внимание ни заключение врачей института им. Сербского, ни другие доводы адвокатов отца детей и вынесла решение в пользу психически больной матери. Ситуация выглядела настолько вопиющей, что в дело решил вмешаться председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ депутат Ярослав Нилов», - отмечалось в одной из публикаций.

Не менее широкий общественный резонанс вызвал подобный же скандальный вердикт еще одного столичного суда, который отказался оставить двух малолетних дочерей с отцом - предпринимателем Ярославом Реймонтом, предпочтя ему психически неадекватную мать Оксану, являющуюся еще и активным членом тоталитарной секты.

Как говорится в СМИ, выносившие подобные решения в пользу психически нездоровых матерей столичные судьи «трудятся под началом бессменного председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которой давно уже следовало бы взять на контроль столь системную проблему или, на худой конец, хотя бы проявить интерес к мотивировке выносимых судебных решений в пользу душевнобольных матерей, тем более, что, как показывает статистика, последствия таких немотивированных, а то и откровенно коррупционных решений оказываются трагичными».

Дела, касающиеся детей и их семейного окружения, должны быть для судебной системы приоритетными и решаться без ошибок и злоупотреблений, которые слишком дорого обходятся подрастающему поколению россиян.