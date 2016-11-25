В новогодних торжествах впервые поучаствуют московские библиотеки

В пятницу, 25 ноября, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что в этом году московские библиотеки впервые в истории города примут участие в массовых новогодних торжествах.

Выяснилось, что в конце 2016 года и начале 2017 библиотеки намерены проводить у себя елки и демонстрировать программы для детей, передает сегодня агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет Кибовский, раньше эти учреждения всегда были закрыты на новогодние каникулы, хотя именно в эти дни у людей есть желание, возможность и свободное время, чтобы посетить библиотеки и провести время со своими детьми. Предполагается, что эксперимент будет удачным и станет доброй традицией.