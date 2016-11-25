Захарова попросила ОБСЕ беспристрастно проанализировать резолюцию по СМИ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась в ОБСЕ с письмом в связи с принятой недавно Европарламентом резолюцией о противодействии пропаганде со стороны СМИ третьих стран.

Захарова в своем письме обратилась к представителю ОБСЕ по свободе слова Дунье Миятович с просьбой беспристрастно проанализировать резолюцию и ее возможные последствия. По мнению дипломата, документ создает предпосылки для прекращения деятельности российских СМИ под предлогом противодействия пропаганде, а также фактически ставит знак равенства между журналистами и информационными структурами террористических организаций.

Захарова подчеркнула, что упоминание некоторых конкретных СМИ может рассматриваться как попытки оказать давление и ограничить свободу слова.

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