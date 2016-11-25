Путин официально вручил Сигалу российский паспорт

В пятницу, 25 ноября, президент России Владимир Путин официально вручил американскому актеру Стивену Сигалу российский паспорт.

Артист уже поставил свою подпись на первой странице документа, став полноправным гражданином РФ. В ходе встречи с актером Путин заметил, что данное событие является полностью деполитизированным и добавил, что наличие российского паспорта даст Сигалу возможность реализовать свои профессиональные планы, передает ТАСС.

Президент России поздравил актера и выразил надежду на то, что подобный жест станет одним из шагов к постепенной нормализации отношений РФ и США.