Глава турецкой делегации в Крыму призвал признать выбор крымчан о присоединении к России

Двумя днями ранее в Крым прибыла турецкая делегация, в которую вошли политики и бизнесмены страны. Сегодня состоялась встреча делегатов с руководством крымского парламента.

В ходе проведенной встречи глава делегации Хасан Дженгиз призвал признать выбор, который сделали граждане Крыма на референдуме о присоединении полуострова к составу России. По мнению политика, за это высказался очень высокий процент жителей, и нужно уважать волю народа.

В свою очередь вице-спикер парламента Наталья Маленко заявила, что такая позиция Турции очень импанирует Крыму. Она также высказала надежду на укрепление сотрудничества и дальнейшее развитие отношений.

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