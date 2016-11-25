Компания «САН ИнБев» запустила второй этап программы «Семейный разговор»

В Волгограде прошел второй семинар в рамках комплексной образовательно-профилактической программы «Семейный разговор» для педагогов-психологов общеобразовательных учреждений.

25 ноября 2016 года в Гимназии №16 города Волгограда собралось более 100 школьных учителей и психологов, социальных педагогов, чтобы поучаствовать в работе второго семинара в рамках образовательно-профилактической программы «Семейный разговор». Программа в регионе реализуется при поддержке Комитета по образованию и науке Волгоградской области.

Напомним, что первый семинар в нашем регионе состоялся в апреле 2015 года. Кроме тренингов и информационных материалов на семинаре были продемонстрированы различные организационные формы работы и методики. Тогда в мероприятии приняло участие более 80 педагогов и психологов.

Программа «Семейный разговор» направлена на формирование определенного типа поведения, повышение культуры внутрисемейных отношений и духовно-нравственных ценностей. В рамках семинара, участники изучили три основных блока программы – как должна быть организована работа с педагогами, отдельно - с подростками, и индивидуально – с родителями. Во время занятий были отработаны базовые психологические упражнения программы, технологии взаимодействия с подростками, в том числе «трудными».

Программа была разработана в 2014 году авторским коллективом Федерации психологов образования России. Проект проходит под руководством Общественного совета «ТВОЙ ВЫБОР». Партнерами проекта выступили Союз российских пивоваров и компания «САН ИнБев». Данная программа предусматривает не только работу с подростками, но и включает все субъекты образовательного процесса (педагогов, психологов и родителей). Особенностями этой программы являются ее оригинальность и универсальность в использовании в образовательных учреждениях различных типов и видов.

Проект прошел апробацию в трех регионах Российской Федерации: Москве, Самаре, Калининграде, а также стала лауреатом Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»» и получила гриф «Рекомендована Федерацией психологов образования России» для использования в образовательных учреждениях.

Исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым, комментируя программу “Семейный разговор”, отметил: «Деятельность нашей компании строится на принципах корпоративной социальной ответственности. И на протяжении ряда лет, сотрудники компании реализуют мероприятия по формированию ответственного потребления алкоголя ( акция “Есть 18? Подтверди!”, акция ”Не оставайся равнодушным!”, «Не пей за рулем») и выступают против его потребления несовершеннолетними. Программа “Семейный разговор” уникальна тем, что благодаря консультациям специалистов, позволит педагогам, психологам и родителям грамотно и обдуманно подойти к теме алкоголя, учитывая возрастные и психологические особенности детей и поможет снизить случаи злоупотребления алкоголем среди несовершеннолетних».