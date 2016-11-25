Уфологи: зонд NASA сфотографировал на Венере колонии инопланетян

Еще одно громкое заявление сделали уфологи. Как утверждают самопровозглашенные специалисты, на Венере найдена целая колония инопланетян.

Уфологи отмечают, что к данному выводу они пришли, изучив фотографии, сделанные зондом «Магеллан». Они заверяют, что увидели на снимках целый ряд зданий инопланетян. По мнению уфологов, внеземные существа довольно живучи. Они способны обходиться без воды, а также переносить температуры выше 450 градусов Цельсия.

Ученые-любители уверяют, что NASA в курсе их открытия. Ведь именно американская станция провела на планете долгое время и сделала данные снимки.