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Родные Браташ считают, что ее смерть не обошлась без участия Джигурды

25 ноября 2016, 12:39 [ «АН-онлайн» ]

Родные Браташ считают, что ее смерть не обошлась без участия Джигурды
Фото: globallookpress.com

Стали известны новые подробности смерти предпринимательницы Людмилы Браташ. Одна из родственниц скончавшейся считает, что к произошедшему причастны Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина.

Следствию предоставили видео, на котором видно, как актер и водитель выводят Браташ из помещения. При этом женщина находится практически в полуобморочном состоянии. Запись была сделана незадолго до смерти бизнесвумен, сообщает life.ru.

По некоторым данным, два последних дня перед своей кончиной Браташ находилась с Джигурдой, который и привез ее в больницу с отравлением. Хотя экспертиза выявила, что смерть не была насильственной, родные Браташ считают, что ту специально споили. По их мнению, это сделал Джигурда и его жена.

В настоящее время вокруг наследства, оставленного Браташ, развернулась нешуточная борьба. Дело рассматривает суд.

 

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