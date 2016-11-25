В Твери открыли барельеф основателю учительской школы Павлу Максимовичу

Барельеф, стилизованный под бронзу, открыт в актовом зале центрального корпуса Тверского государственного университета, который, собственно, и является преемником знаменитой «Школы Максимовича».

Автор барельефа, тверской скульптор Александр Пшерацкий, признается, что сама идея родилась еще десять лет назад. Тогда же был сделан первый эскиз. Как это бывает, идея была «выстрадана», к эскизу автор возвращался несколько раз, и вот теперь, к юбилейной дате, проект воплотился в жизнь.

Павел Павлович Максимович (1817—1892) - общественный деятель, член Тверской губернской земской управы. Вошел в историю Тверского края как основатель в 1870 году учительской женской школы нового типа (готовила народных учительниц, иначе говоря, учителей начальной школы, причем бесплатное образование здесь могли получить девушки из крестьянских семей). В 1917 году на базе школы Максимовича был открыт Тверской учительский институт, в 1919 году он стал педагогическим, а в 1971 году был преобразован в Тверской государственный университет. Таким образом, традиции, научная и культурная жизнь «Школы Максимовича» легли в основу деятельности Тверского государственного университета.

За почти 50 лет существования (с 1870 по 1919 гг.) «Школа Максимовича» превратилась в уникальное учебное заведение. Она была хорошо известна среди педагогов России, отмечалась высокими наградами на выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Сведения о Максимовиче и его школе вошли в крупные отечественные энциклопедии XIX–XX вв.

В рамках международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения П. П. Максимовича, запланировано немало научных докладов, презентаций и дискуссий. Интерес к конференции проявили не только российские ученые, но и их коллеги из Великотырновского университета имени Св. Кирилла и Мефодия. Приветственный адрес участникам конференции направил председатель Законодательного Собрания Тверской области, выпускник Тверского государственного университета Сергей Голубев.

Открывая конференцию, ректор ТвГУ, депутат Законодательного Собрания Тверской области Андрей Белоцерковский отметил, что деятельность Максимовича многогранна, и эта, безусловно, неординарная и талантливая личность заслуживает не только барельефа, но и полноценного памятника на одной из главных улиц города. Более того, есть идея назвать именем П. П. Максимовича улицу, на которой находится сегодня главный университетский корпус, расположенный в бывшем здании «Школы Максимовича». Кстати, до наших дней у университета сохранилась мемориальная решетка, в центре которой имеется вензель «ШМ».

- Павел Павлович Максимович заложил основы высшего педагогического образования в Тверской области. Он был и одним из основоположников земства, то есть системы самоуправления, говоря современным языком. Того самого управления, которое сегодня становится основой развития муниципальных образований, - отметил Андрей Белоцерковский. - Павел Павлович Максимович внес огромный вклад в развитие Тверской губернии. Благодаря ему Тверь стала одним из крупных центров образования и остается им до сих пор. И мы просто обязаны увековечить имя этого поистине великого человека. Со своей стороны, наш университет готов сделать для этого все возможное.

Через четыре года Тверской государственный университет будет отмечать свое 150-летие. Большой путь, начало которому положено в далеком 1870 году основанием «Школы Максимовича».

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