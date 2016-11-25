Росстат представил первые оперативные итоги ВСХП-2016

Росстатом представлены первые предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, полученные по результатам ее оперативного мониторинга.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года завершилась 15 ноября. Основной этап этого масштабного статистического наблюдений прошел еще летом. Осенью же переписчики заканчивали сбор данных в отдельных труднодоступных уголках страны, транспортная связь с которыми в июле – августе была затруднена или невозможна: Республике Саха (Якутия), Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах. В Архангельской области последними участие в переписи приняли село Койда и деревня Майда. В Красноярском крае крайней точкой статистического наблюдения стали входящие в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район городские поселения Дудинка и Диксон, а также сельские поселения Хатанга и Караул.

Представленные Росстатом первые предварительные итоги содержат информацию о числе объектов переписи и общей площади земли в расчете на один объект переписи по категориям сельскохозяйственных производителей: сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.

Итоги переписи представлены в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей по России в целом, федеральным округам и субъектам Российской Федерации.

По данным оперативного мониторинга Росстата, в ходе летнего этапа переписи были собраны подробные статистические данные по 36,4 тыс. сельскохозяйственных организаций, 174,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 18,2 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 76,3 тыс. некоммерческих объединений граждан.

Подробные предварительные данные переписи Росстат планирует представить в IV квартале 2017 года. Окончательные же итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи подведут к концу 2018 года.