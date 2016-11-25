Вайно проведет реорганизацию администрации президента – СМИ

В структуре администрации президента России в скором будущем могут произойти серьезные изменения.

Как следует из информации, поступившей в распоряжение газеты «Коммерсантъ», проект реорганизации подготовил глава АП Антон Вайно. Согласно его планам, должно как минимум вдвое сократиться количество управлений в составе ведомства. В настоящее время их число равно 21.

Антон Вайно руководит администрацией президента РФ с августа текущего года. На это посту он сменил Сергея Иванова, который перешел на должность спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.



