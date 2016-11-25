Россия начнет применять уникальную систему морского слежения

Россия приступила к развертыванию новой разработки в военной сфере. Речь идет о системе гидроакустического слежения, которая на сегодняшний день является уникальной.

Ноу-хау способно давать информацию о любых военных объектах в Мировом океане, где бы они ни находились. Система отследит их расположение в воде, например, подводные лодки. Она зафиксирует их на поверхности. Например, корабли. Новшество способно даже проинформировать об объектах в воздухе, если они летят на небольшой высоте. Например, самолеты и вертолеты, сообщает ria.ru.

Гидроакустические станции на дне фиксируют и передают информацию на командный пункт. Для этого используются спутники. Предполагается, что система начнет свою работу в полном объеме уже до 2020 года.