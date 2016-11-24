В гибели псковских подростков могут обвинить отчима погибшей девушки

Дело о самоубийстве двух подростков в Пскове продолжает расследоваться. Однако уже стало известно о некоторых подробностях происшествия.

Как сообщается, не исключено, что будет также возбуждено уголовное дело, касающееся небрежного хранения оружия. По некоторым данным, сейф, который вскрыли подростки, принадлежал отчиму погибшей девушки, а также его брату. В нем хранились оружие и патроны, сообщает mk.ru.

На данный момент не установлено, как произошло самоубийство подростков. Известно лишь, что они получили огнестрельные ранения. Также следствие выяснило, что проводившие штурм здания не стреляли в подростков.