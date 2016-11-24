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Мать Дадина попала в больницу после сообщений о самоубийстве сына

24 ноября 2016, 21:40 [ «АН-онлайн» ]

Мать Дадина попала в больницу после сообщений о самоубийстве сына
Фото: pixabay.com

Супруга Ильдара Дадина, о котором узнала вся страна после его сообщений о пытках в колонии, разместила пост в соцсетях. Она написала, что неизвестные сообщили матери заключенного, будто тот покончил с собой. В итоге женщину экстренно госпитализировали.

По сообщению жены Дадина, у матери заключенного подозревают инсульт. Пока неизвестно, кому понадобились такие «злые» шутки. Однако супруга Дадина считает, что таким образом кто-то хочет нанести вред как самому заключенному, так и его семье, сообщает mk.ru.

Напомним, что громким делом Дадина занимаются не только в России. Европарламент призвал провести тщательное расследование сообщений заключенного, а также выпустить его из тюрьмы.

 

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