Мать Дадина попала в больницу после сообщений о самоубийстве сына

Супруга Ильдара Дадина, о котором узнала вся страна после его сообщений о пытках в колонии, разместила пост в соцсетях. Она написала, что неизвестные сообщили матери заключенного, будто тот покончил с собой. В итоге женщину экстренно госпитализировали.

По сообщению жены Дадина, у матери заключенного подозревают инсульт. Пока неизвестно, кому понадобились такие «злые» шутки. Однако супруга Дадина считает, что таким образом кто-то хочет нанести вред как самому заключенному, так и его семье, сообщает mk.ru.

Напомним, что громким делом Дадина занимаются не только в России. Европарламент призвал провести тщательное расследование сообщений заключенного, а также выпустить его из тюрьмы.