В Орле уволили сотрудницу полиции, отказавшуюся помочь избитой женщине

В Орле приняли решение об увольнении сотрудницы МВД, которая не приняла меры для оказания помощи женщине. В результате та скончалась после того, как ее жестоко избил бывший любовник.

Мужчина нанес женщине настолько серьезные травмы, что та скончалась на следующий день в больнице. Как сообщалось, злоумышленник не смог простить ей то, что она с ним рассталась. Женщина пыталась просить о помощи полицию. В первый раз стражи порядка, действительно, задержали мужчину, но потом отпустили. Затем на обращение женщины в полиции заявили, что они приедут, если будет совершено убийство, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно, помимо сотрудницы, общавшейся с погибшей, наказали и руководство, которому объявили неполное служебное соответствие.