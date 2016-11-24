Участница гонок на Gelendwagen будет работать дворником всю зиму

Сообщаются подробности громкого дела, касающегося гонок, которые устроила с полицией "золотая молодежь". Одна из участниц этого "развлечения" теперь испытает на себе все тяготы работы дворника.

Суд вынес в отношении Мары Багдасарян довольно строгое решение. Девушке придется всю зиму расплачиваться за "веселье", которое она устроила с сыном замглавы «Лукойла» на Gelendwagen.

Мару приговорили к обязательным работам. Теперь девушке придется взять в руки метлу и отработать почти шестьсот часов дворником в одном из дворов столицы. Пока неизвестно, когда Багдасарян приступит к своим обязанностям. Хотя адрес, по которому ей придется трудиться, уже назван. Также девушке предстоит выплатить целый ряд штрафов.