МИД РФ о резолюции ЕП: Евросоюз должен искать причину своих проблем в себе

Россия жестко отреагировала на то, что Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, в том числе и РФ. Решение депутатов уже прокомментировали президент Владимир Путин, а также спикер Госдумы. Рассказало о своем отношении к данной резолюции и МИД РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что никакой пропаганды в отношении Евросоюза наша страна не ведет. Она отметила, что если у Евросоюза есть какие-то внутренние проблемы, то их решение они ищут не там. Причину этих проблем, по словам спикера МИД, Евросоюз должен искать в себе. Также Захарову возмутило, что «пропаганду Москвы» практически приравняли к методам, которые применяют террористы, сообщает rbc.ru.

Ранее в МИД назвали принятую резолюцию «поганой бумажкой», за которую многие депутаты даже не решились отдать свои голоса, а предпочли воздержаться.