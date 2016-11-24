В МИД РФ прокомментировали инцидент, который произошел у культурного центра Украины в российской столице, когда был сожжен флаг «незалежной».

Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, запросы по поводу случившегося уже направлены в правоохранительные органы. Идет расследование. Также она отметила, что МИД России осуждает случившееся, как, впрочем, и все подобные действия, сообщает ria.ru.

Украина, как только ей стало известно об инциденте, заявила о своем протесте и потребовала от РФ проведения расследования. Мария Захарова отметила, что аналогичные инциденты имеют место у российских учреждений на территории «незалежной» с завидной регулярностью. При этом Москва также просит проведения расследований, однако ответа не получает.