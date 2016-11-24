Путин: у России нет границ

Президент России проверил, насколько современная молодежь знает свою страну. Во время вручения премий Русского географического общества он пообщался с ребятами и задал им несколько непростых вопросов.

Один из них касался границ России. Владимир Путин поинтересовался у одного из мальчиков, где они проходят. Тот сосредоточился и начал серьезно отвечать на вопрос, поставленный главой государства. Внезапно Владимир Путин остановил юного географа и сказал, что наша страна безгранична, сообщает rbc.ru.

Правда, потом российский лидер успокоил озадаченного парня. Он сообщил, что сказанное им являлось шуткой.