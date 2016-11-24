Forbes рассказал, кто в России зарабатывает больше всех

Журнал Forbes в очередной раз опубликовал свой ежегодный рейтинг топ-менеджеров в России, чьи доходы считаются самыми высокими. Всего в списке значится двадцать пять имен. Журнал подсчитал их вознаграждение за прошлый год.

Верхнюю строчку рейтинга продолжает занимать глава "Газпрома". По данным Forbes, Алексей Миллер в 2015-м получил более семнадцати миллионов долларов. Кстати, эта цифра несколько снизилась по сравнению с 2014 годом, когда вознаграждение топ-менеджера было почти на десять миллионов больше.

Следующие два места в списке заняли руководители "Роснефти" и Сбербанка. Игорь Сечин получил тринадцать миллионов долларов, а Герман Греф – на два миллиона меньше. Надо отметить, что эти суммы также оказались ниже, чем были в позапрошлом году, передает ria.ru.

Журнал также сообщает, что доходы руководителей российских компаний значительно упали с 2012 года, когда они достигли своего пика.