Руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов нецензурно высказался в адрес лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Гнев Хирурга вызвало то, что его спародировали в новом клипе музыкального коллектива на песню «Патриот».

В интервью НСН Залдостанов назвал людей, которые его высмеивают, матерным словом. При этом, по словам байкера, такие персонажи ему совсем неинтересны, а группу «Несчастный случай» он вообще не знает.

Сатирическое видео «Патриот», представленное группой Алексея Кортнева накануне, изобличает ура-патриотизм. В клипе, помимо пародии на байкера Хирурга, можно увидеть казака, футбольного фаната и режиссера Никиту Михалкова, в роли которого выступил сам Кортнев.

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