Няню, убившую ребенка, не стали сажать в тюрьму

В московском суде рассмотрели громкое дело об убийстве 4-летней девочки ее няней. У Гульчехры Бобокуловой обнаружили расстройство психики. В связи с этим ее не стали привлекать к уголовной ответственности, а направили на принудительное лечение.

Напомним, что женщину обвиняли в зверской расправе над ребенком. Поступок, который совершила няня малышки, заставил содрогнуться всю страну. Она не просто убила девочку, а отрезала ей голову. Затем женщина стала вести себя совсем неадекватно.

Бобокулова положила голову ребенка в сумку и стала скитаться с ней по столичным улицам. Очевидцы также отмечали, что она бормотала что-то себе под нос, а также периодически огрызалась на прохожих. Задержали убийцу, когда та «крутилась» у станции метро, сообщает ria.ru.

Бобокулова не стала отрицать свою вину. Она призналась в том, что убила ребенка.