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Татьяна Никитина: «Обязательства перед южноуральцами обещаем выполнить»

24 ноября 2016, 15:43 [ «АН-Челябинск» ]

Татьяна Никитина: «Обязательства перед южноуральцами обещаем выполнить»

Каждый третий житель Челябинской области обращается в органы социальной защиты, чтобы оформить пособие, получить выплаты и услуги. Иногда приходят с последней надеждой на помощь, когда уже не находят выхода из жизненного тупика. В центре внимания службы многодетные и приемные семьи, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и все, кто нуждается в участии и поддержке.

О приоритетах социальной политики региона, новых мерах соцподдержки южноуральцев, проблемах сиротства и путях их преодоления наш разговор с министром социальных отношений Челябинской области Татьяной Никитиной.

- Татьяна Евгеньевна, какие формы социальной поддержки наиболее востребованы в Челябинской области?
- У нас три основных направления работы, и каждое востребовано. Во-первых, меры социальной поддержки. На Южном Урале большое количество льготников, как федеральных, так и региональных. Несмотря на кризисные явления, которые сегодня имеют место как в стране, так и в нашей области, мы выполняем все обязательства перед гражданами. Не менее важный блок - социальное обслуживание. Работа направлена на оказание помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но, на мой взгляд, одно из самых сложных и ответственных направлений – поддержка семей, детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. В этой работе требуется не только полная самоотдача, душевное тепло, но и умение принимать нестандартные решения.

- Сейчас больше внимания уделяется оказанию адресной помощи. На какие категории населения она ориентирована?
- Принцип адресности лежит в основе предоставления всех мер социальной поддержки жителям Челябинской области. Такую задачу ставит перед нами и глава государства, и наш губернатор. Поэтому приоритетное внимание уделяем южноуральским семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума в регионе. На сегодня это 9295 рублей на одного человека. Из этого, в частности, исходим при назначении государственных пособий семьям с детьми. В Челябинской области 16 видов таких пособий за счет средств федерального и регионального бюджетов. Социальная помощь оказывается в связи с чрезвычайными ситуациями, тяжелой болезнью, малоимущим гражданам, всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не может обойтись без государственной поддержки.

- Как бы вы в целом оценили уровень соцподдержки в нашем регионе?
- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Челябинской области не только сохраняются, но и появляются дополнительные меры социальной поддержки. Так, в этом году по решению губернатора Бориса Александровича Дубровского пенсионерам старше 70 лет начали выплачивать компенсацию за уплату взноса на капремонт. Более того, в Челябинской области узаконили новую категорию льготников – дети погибших участников Великой Отечественной войны. Не одно десятилетие общественная организация «Память сердца» обращалась к региональным властям с такой просьбой. В этом году значимое для ветеранов событие произошло.

Введены беспрецедентные меры соцподдержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей граждане получают при приеме в семью ребенка-инвалида, подростка старше десяти лет, сестер и братьев. Жилье из специализированного жилищного фонда смогут получить приемные родители, принявшие на воспитание в этом году не менее пяти детей старше 10 лет. Кроме того, родители, которые усыновили в этом году ребенка-инвалида, детей старше 10 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеют право на получение субсидии на приобретение жилья (максимальный размер субсидии в настоящее время составляет 964 тысячи рублей). С 1 января 2017 года по решению губернатора Бориса Дубровского практически на 50 процентов повысится пособие на содержание ребенка в приемных и опекунских семьях и составит 7556 рублей.

Могу с уверенностью сказать: механизмы, способные сегодня поддержать всех граждан, которые нуждаются в поддержке государства, в регионе работают. В этом году расходы областного бюджета на соцзащиту составили 24 миллиарда рублей. Сейчас идет работа над проектом бюджета на 2017 год. Уже сейчас понятно, что все обязательства перед гражданами и приоритетные направления развития системы будут подкреплены финансированием.

- Президент РФ и губернатор Челябинской области акцентируют внимание на поддержке семей с детьми. Какая работа в этом направлении проводится вашим министерством?
- Поддержка семей с детьми - значимое направление системы социальной защиты населения Челябинской области. Повторюсь, у нас выплачивается 16 видов пособий. Например, многодетным малообеспеченным семьям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за третьим или последующим ребенком от полутора до трех лет, если ему не предоставлено место в дошкольном учреждении или он не может посещать детсад по медицинским показаниям. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей.

Хорошим подспорьем для многодетной семьи является областной материнский капитал. Право на него имеют малообеспеченные семьи, в которых начиная с 1 января 2012 года родился третий или последующий ребенок. Размер областного материнского капитала в 2015 году составлял 50 тысяч рублей, в этом году с учетом индексации на 7 процентов - 53,5 тысячи, а в 2017 году - 56,7 тысячи рублей. Порядка 300 южноуральцев частично или полностью использовали средства. В основном деньги направляют на лечение, в том числе родителей. Многие оплачивают обучение старших детей в вузах.

Значительную часть средств областного бюджета (230 миллионов рублей в год) мы тратим на оздоровление детей. Причем объемы оздоровления не снижаем. А в этом году Челябинская область дополнительно получила 33 миллиона рублей из федерального бюджета. Таким образом, почти 500 ребятишек из малообеспеченных семей смогли отдохнуть в Крыму, на побережье Черного моря.

- Несколько лет в регионе обсуждается возможность заключения социальных контрактов с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Каковы первые результаты этой работы?
- Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта - одна из новых, но уже востребованных у жителей Челябинской области мер соцподдержки. В этом году заключено 67 социальных контрактов.

Среди получателей этого вида помощи в том числе малоимущие семьи с детьми. Граждане заключают контракт в период от трех месяцев до года и получают денежную выплату. Это позволяет им самостоятельно справиться с возникшими трудностями. Как правило, деньги используют на развитие личного подсобного хозяйства - покупку коровы, птицы. Средства можно направить на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, на обучение детей.

Сумма контракта достигает 30 тысяч рублей. При планировании бюджета на 2017 год мы обсуждаем вопрос об ее увеличении.

- Как на Южном Урале решаются проблемы социального сиротства?
- В Челябинской области около 14 тысяч детей-сирот. Сегодня, к счастью, большая часть из них нашли свою семью. В детских социальных учреждениях воспитываются около трех тысяч ребят. Исторически сложилась так, что на территории нашей области большое количество детских домов. На сегодня их 53, два года назад было 55.

Ситуация начала постепенно меняться к лучшему, когда Челябинскую область возглавил Борис Александрович Дубровский. Был принят оперативный план («дорожная карта») по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 - 2017 годы.

На базе учреждений для детей-сирот создана система профессионального сопровождения замещающих родителей. Проделана большая работа по подготовке специалистов службы сопровождения.

Сегодня мы можем говорить о значительном по сравнению с 2013 годом снижении банка данных детей-сирот. За 10 месяцев этого года на 15 процентов сократилось число детей, живущих в учреждениях. Радуют темпы семейного устройства: каждый год более двух тысяч ребятишек ежегодно находят новых родителей.

В этом году мы начали сотрудничать с «Радио России», социальный проект компании уже много лет помогает детям, оставшимся без попечения родителей, найти семью. Не так давно Челябинск встречал «Поезд надежды», его пассажирами стали потенциальные приемные родители из разных регионов. В результате восемь южноуральских ребятишек обрели новую семью. Южный Урал - 20-й регион, в котором побывал «Поезд надежды».

- Как в регионе выполняется поручение президента РФ о ликвидации очереди в стационарные учреждения социального обслуживания?
- В 2015 году удалось сократить очередь в стационарные учреждения социального обслуживания на 30 процентов. Вместе с тем проблемы остаются. На сегодня более 300 человек ожидают очереди в дома-интернаты, в основном психоневрологического профиля.

Для решения вопроса мы оптимизировали площади действующих учреждений и с начала года дополнительно открыли 158 мест в интернатах психоневрологического профиля. В этом году принято стратегическое решение о создании в Южноуральске нового дома-интерната. Стационарное учреждение социального обслуживания более чем на 200 мест планируется открыть в здании бывшего перинатального центра в 2018 году. Кроме того, внедряем новые формы работы - стационарзамещающие технологии (школы реабилитации и ухода, приемные семьи для пожилых).

 - Новая форма социального обслуживания – приемная семья для пожилых граждан - появилась в Челябинской области совсем недавно.
- Надо сказать, что инновация достаточно востребована. С июня 2016 года создано уже 24 приемные семьи, и число желающих растет. Наибольший интерес проект вызывал в городах - приемные семьи созданы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске и других.

Принимающей семье выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 7200 рублей в месяц. Как и в учреждении социального обслуживания, проживающий платит приемной семье 75 процентов от своей пенсии.

- Татьяна Евгеньевна, какие события уходящего года особенно порадовали вас?
- Мы не только оказываем помощь, но и стремимся к тому, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенным, полноценным гражданином. Приятно, когда это получается. Например, в челябинском детском доме для глубоко умственно отсталых детей создали танцевальный коллектив «Стремление», который стал победителем двух творческих конкурсов в Казани и Сочи. Причем их соперниками были обычные дети. Мы гордимся нашими особыми танцорами. Еще одно радостное событие - челябинец Марат Романов вернулся с золотой медалью с чемпионата мира по кёрлингу на колясках, который проходил в Швейцарии. А наша баскетбольная команда колясочников завоевала первое место на международном турнире в Тюмени.

Безусловно, порадовались мы за нашу коллегу, заведующую отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения Каслинского муниципального района Людмилу Орлову. По итогам Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» она заняла второе место в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания», немного уступив коллеге из Кемеровской области.

- Какие планы работы министерства социальных отношений в 2017 году?
- Планов, как всегда, много. Во-первых, предстоит завершить информатизацию нашей системы. Это, можно сказать, революционное событие. Новое программное обеспечение качественно изменит нашу работу, поднимет ее на новый уровень. Надеюсь, что с переходом на электронный формат сократятся очереди, будет проще получить услуги, гарантированные государством. А увесистые пакеты документов, с которыми граждане приходили у органы соцзащиты, со временем останутся в прошлом. Во-вторых, строим серьезные планы по оптимизации наших детских учреждений. Будем продолжать их сокращение и совершенствовать работу с неблагополучными семьями. В новом году продолжится работа по повышению доступности среды для инвалидов. Кроме того, мы получили финансовую поддержку на обучение специалистов по сопровождению детей с ограниченными возможностями и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Челябинская область вошла в число победителей конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получила два гранта, заключила два соглашения о выполнении комплексов мер, направленных на развитие услуг по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе семей с детьми-инвалидами.


•    Единовременное пособие при рождении ребенка составляет в Челябинской области 17 839,55 руб.
•    Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 3344,91 руб., за вторым и последующими детьми – 6689,83 руб.
•    Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 17 839,55 руб.
•    Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 28 250,77 руб.
•    Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 12 107,48 руб.

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